الشيخ قبلان: عملية عرسال النوعية أثبتت قدرة الجيش على ردع الإرهاب

هنأ رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الإمام الشيخ عبد الأمير قبلان الجيش اللبناني على “العملية النوعية التي نفذها في عرسال في انجاز استباقي اثبت قدرة الجيش العالية على ردع العدوان التكفيري بما يكشف حالة التأهب والجهوزية التي يتمتع بها جيشنا الوطني وسهره على حفظ الامن و تجنيب الوطن جرائم ومجازر العصابات التكفيرية لو حصلت لاسمح الله لادخلتنا في كوارث لا تحمد عقباها”.

ودعا اللبنانيين الى “الالتفاف حول جيشهم الوطني الذي اثبت انه سياج الوطن الذي يحميه ويدفع عنه الأخطار”، مطالباً الدولة اللبنانية بـ”توفير الدعم المادي لهذا الجيش وتجهيزه بأحدث المعدات العسكرية وفتح باب التطوع ليتمكن الجيش من أداء مهامه الوطنية فيظل الصخرة الصلبة التي تتحطم عليها مؤامرات الأعداء، وعلى اللبنانيين أن يعوا فتن ومخططات اسرائيل والعصابات التكفيرية فيتشبثوا بمعادلة الجيش والشعب والمقاومة التي تتعزز كل اليوم بانجازات الجيش والمقاومة والقوى الامنية بما يجعل لبنان اقوى على دحر أي عدوان يستهدف ارضه وشعبه واستقراره”.

وتمنى قبلان لجرحى الجيش الشفاء العاجل، مثنياً على شجاعتهم في الدفاع عن لبنان.

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المصدر : NBN