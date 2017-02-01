الشيخ قبلان: لبنان يحتاج الى روحية الشباب التي ترسخ العيش المشترك

اشار نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ عبد الأمير قبلان بعد لقائه وفد ائتلاف الشباب اللبناني، الى ان لبنان بلد متنوع ويحتاج الى كل جهد مخلص من بنيه، ونحن ندعم كل تحرك يحقق المصلحة العامة ويعود بالنفع على المواطنين، ولا سيما ان لبنان يحتاج الى روحية الشباب التي ترسخ العيش المشترك وتحصن الوحدة الوطنية وتعزز التضامن الوطني من خلال تعاون اللبنانيين لما فيه مصلحة وطنهم واستقراره وازدهاره.

وقد اطلع الوفد سماحته على مشروع الحقائب الوزارية لتطوير الوزارات اللبنانية ونشاطات الائتلاف ورؤيته الوطنية ومشاريعه المستقبلية. وبارك سماحته كل مسعى وجهد يسهم في تحصين الوحدة الوطنية ويرسخ العيش المشترك بين اللبنانيين وخاصة الشباب الذين نرى فيهم الامل بمستقبل لبنان الزاهر وعلى اللبنانيين ان يبذلوا الجهد ويتعاونوا ليظل وطنهم امنا مزدهرا ينعم بالاستقرار.

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المصدر : NBN