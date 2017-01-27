الشيخ قبلان: للاتفاق على مشروع قانون انتخابي يحقق العدالة في التمثيل

هنأ نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ عبد الأمير قبلان الجيش اللبناني والقوى الامنية على الانجازات النوعية بكشف الشبكات الارهابية والقيام بعمليات استباقية جنبت لبنان الويلات والمجازر واثبتت ان لبنان متأهب بشعبه وجيشه ومقاومته على الدوام لردع العدوان، لافتا الى اننا نجدد المطالبة بتجهيز الجيش وزيادة عديده وعتاده، ونطالب اللبنانيين بتشكيل شبكة امان تحمي لبنان من الهجمات الارهابية التي تجد في المدنيين الابرياء هدفا سهلا لتجسيد اجرامها مما يستدعي ان يتضامن اللبنانيون في التصدي للارهاب الذي لا يميز بين منطقة واخرى ومواطن واخر، والالتفاف حول جيشهم الوطني الذي اثبت انه سياج الوطن الذي يحميه ويدفع عنه الأخطار.

وفي خطبة الجمعة، طالب السياسين بالاتفاق على مشروع قانون انتخابي يحقق العدالة في التمثيل ويقوم على النسبية على اعتبار لبنان دائرة انتخابية واحدة،بما يحقق الشراكة الحقيقية يصهر اللبنانيين في بوتقة العمل الوطني المنتج ولا يغيب اي مكون سياسي او طائفي عن التمثيل في البرلمان الجديد الذي نريده جامعا لكل المكونات ومعبرا عن تطلعات وامال كل اللبنانيين.

وشدد على انه لا يجوز باي شكل من الاشكال التمديد للمجلس الحالي او الابقاء على قانون الستين، وينبغي العمل على انتاج قانون جديد على قياس الوطن الذي يتساوى فيه مواطنوه في الحقوق والواجبات.

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المصدر : NBN