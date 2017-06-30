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الصراف تعليقاً على عملية عرسال: سنتعامل مع الإرهاب كما يجب وسنمنع الإرهابيين من العبث بالاستقرار

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مصنف: الأخبار, الأخبار الرئيسية, شريط الأخبار, محلي, يحدث الان
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الصراف تعليقاً على عملية عرسال: سنتعامل مع الإرهاب كما يجب وسنمنع الإرهابيين من العبث بالاستقرار

أكد وزير الدفاع اللبناني يعقوب الصراف أن الجيش اللبناني صمّام الامان في البلاد، داعياً في تعليق على العملية الاستباقية التي نفذّها الجيش اللبناني في عرسال شرق لبنان لتحصين الساحة ومنع الارهابيين من العبث باستقرار لبنان وامنه.

الوزير الصراف ثمن في حديث له ما قام به الجيش في عرسال وأشار إلى أنه “مرة جديدة يثبت انه صمام الأمان لهذا البلد ،ومرة جديدة نثبت صحة الخيارات التي اتخذناه بالقيام بضربات استباقية للخلايا الارهابية”.

وتابع “ما رأيناه اليوم (الجمعة) من تغلغل للانتحاريين داخل مخيمات النازحين يستدعي تحركاً كبيراً وسريعا لايجاد معالجة جذرية لمسألة النزوح فالأمر ليس سهلاً خصوصاً ان الانتحاريين كانوا يتغلغلون بين المدنيين وهنا اشير الى ان وفاة الطفلة فجرا اثناء عملية المداهمة كان نتيجة التفجير الانتحاري”.

وأضاف “نجدد التأكيد على الدعم السياسي الكامل والثابت والمطلق للجيش اللبناني ولما يقوم به من اجراءات وتدابير لتحصين الساحة ومنع الارهابيين من العبث باستقرار لبنان وامنه.

“الجيش باق على قراره باجتثاث الإرهاب من جذوره ،فلا مكان للارهاب ولا بيئة حاضنة له عندنا و من غير المسموح ان يتحول الى واقع مفروض وسنتعامل معه كما يجب وبكل اصرار وقوة وعزم لدرء مخاطره ونزع فتائل مؤامراته وحماية سلمنا الاهلي واستقرارنا” .

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المصدر : NBN

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