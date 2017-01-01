الصليب الأحمر: وحداتنا استجبت لـ365 حالة انسانية ليلة رأس السنة

أعلن الصليب الاحمر اللبناني ان الحالات الطارئة التي تم نقلها أو الاستجابة لها خلال الاحتفالات بعيد رأس السنة بلغت ما مجموعه 365 حالة إنسانية موزعة بين

57 إصابة من حوادث السير من دون تسجيل أي حالة وفاة، 9 حالات سكر وتقيؤ وإعياء، 6 حالات قلب وارتفاع ضغط، 6 حالات إحياء قلبي رئوي، 269 حالة متنوعة طارئة وعادية، جريح واحد جراء إشكال، جريح واحد من رصاص الإبتهاج،5 مصابين من حروق واختناق، 5 أشخاص تم إخلاءهم بعدما علقوا في الثلج.

وذكر الصليب الاحمر أن عدد حوادث السير المبلغ عنها لعمليات الصليب الأحمر اللبناني بلغت 38 حادثا، كما وقام مركزا نقل الدم في بيروت وطرابلس اللذان واكبا ليلة رأس السنة بتلبية الطلب على وحدات الدم حيث تم سحب 22 وحدة دم وبلغ عدد الوحدات الموزعة 16 وحدة دم وفق الطلبات الواردة من المستشفيات.

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المصدر : NBN