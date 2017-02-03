الصليب الأحمر يعلن عن وقوع اعتداء على أطباء في إدلب

أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، اليوم الجمعة، عن تعرض أطباء من فرع منظمة الهلال الأحمر العربي السوري، لاعتداء في محافظة إدلب السورية.

وجاء على صفحة المنظمة في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، اليوم: ” تعرض فرع منظمة الهلال الأحمر العربي السوري في محافظة إدلب السورية لاعتداء، هذا مرفوض ويعتبر انتهاكاً لمعايير حقوق الإنسان”.

هذا ودعت الأمم المتحدة في وقت سابق، إلى وقف الاعتداءات على العاملين في المجال الإنساني ومكاتب الوكالات الإنسانية، وذلك بعد قصف فندق “الكارلتون” في محافظة إدلب السورية، حيث أصيب نتيجة هذا القصف رئيس قسم الهلال الأحمر بجروح خفيفة، ولم يتم تحديد منفذي إطلاق النار.

وتقوم منظمتا الصليب الأحمر والهلال الأحمر، في سوريا، بتأمين الحماية الإنسانية والمساعدة للسكان المدنيين.

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المصدر : NBN