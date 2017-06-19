الصواريخ الايرانية كانت رداً على مفرقعات التكفيريين

اكد قائد القوة الجو ـ فضائية التابعة لحرس الثورة الاسلامية، العميد امير علي حاجي زادة، نجاح الهجمات الصاروخية على مقر قيادة الارهابيين في دير الزور، قائلا: ليعلم اعداؤنا بأن “الصواريخ” كانت ردنا على “مفرقعات” التكفيريين.

وبذلك يشير العميد حاجي زاده الى الهجمات الارهابية الاخيرة في طهران، حيث إن قائد الثورة الاسلامية، السيد علي خامنئي، عبّر عنها بـ “المفرقعات”.

وكان قائد الثورة في معرض اشارته الى الهجمات الارهابية التي طالت العاصمة طهران، قال ان “المفرقعات التي شهدناها (في طهران) لن تقهر ارادة الشعب الايراني”.

وشنت القوة الجوفضائية التابعة لحرس الثورة الاسلامية، مساء الاحد، هجوما صاروخيا على مقر القيادة ومراكز التجمع والاسناد للارهابيين التكفيريين في دير الزور بسوريا، بهدف معاقبة الضالعين في الجريمة الارهابية الاخيرة بطهران.

ووفقا لبيان الحرس الثوري، فان الهجوم يعتبر جزءًا بسيطا من الرد على العمليات الارهابية التي حدثت في طهران يوم 7 حزيران الفائت.

وحسب المعلومات التي حصلت عليها وكالة انباء “فارس”، انه تم اطلاق 6 صواريخ من طراز “ارض – ارض” استهدفت مقرات الارهابيين في دير الزور، بعد المرور من سماء العراق، فيما تفيد المعلومات بأن الصواريخ اصابت الاهداف اصابة دقيقة.

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المصدر : وكالات