الصين .. إعدام 55 ألف دجاجة بسبب إنفلونزا الطيور

أعلنت وزارة الزراعة الصينية، الثلاثاء، أن منطقة شينجيانغ أعدمت أكثر من 55 ألف دجاجة وغيرها من الدواجن في أعقاب تفشي سلالة معدية من إنفلونزا الطيور أصابت 16 ألف طائر.

وذكرت الوزارة أن تفشي سلالة (إتش5 إن6) من الفيروس تأكدت في مدينة ينينغ، التي يبلغ عدد سكانها 500 ألفا وأعدمت 10716 طائرا.

وهذه رابع موجة تفش للإنفلونزا بين الدواجن منذ أكتوبر وبها يتجاوز إجمالي عدد الدواجن، التي أعدمت 170 ألف طائر.

ويأتي إعدام الطيور وسط مخاوف من انتشار إنفلونزا الطيور في أرجاء آسيا وسط أسوأ انتشار تشهده كوريا الجنوبية وقيام اليابان والهند بقتل أسراب من الطيور بدورهما.

وتحاول كوريا الجنوبية حاليا احتواء تفشي سلالة (إتش5 إن6)، التي تسببت بـ10 حالات وفاة في الصين منذ أبريل 2014.

وأصيب 7 أشخاص على الأقل في الصين هذا الشتاء بسلالة (إتش7إن9) من أنفلونزا الطيور وتوفي اثنان منهما.

ولزيادة اجراءات المكافحة للمرض سارع مربو الدواجن في الصين إلى تزويد دواجنهم بالمزيد من الفيتامينات والطعوم في الأسابيع الأخيرة.

وحظرت بكين استيراد الدواجن من أكثر من 60 دولة وأعلنت أن أي دولة تسجل لديها إصابات لسلالات أنفلونزا الطيور شديدة العدوى ستدرج تلقائيا على تلك اللائحة، كما خففت السلطات المحلية تجارة الدواجن في عدد من المدن لمنع انتشار المرض.

وتسبب آخر تفش لإنفلونزا الطيور في الصين عام 2013 بمقتل 36 شخصا وتسبب بخسائر أكثر من 6 مليارات دولار في قطاع الزراعة.

واجتمعت وفود من الصين وكوريا الجنوبية واليابان في بكين، هذا الشهر، في مؤتمر حول منع تفشي سلالات إنفلونزا الطيور وغيرها من الأمراض والسيطرة عليها في شرق آسيا وفق ما أورد الموقع الإلكتروني لوزارة الزراعة.

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المصدر : سكاي نيوز