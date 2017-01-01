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الصين تبني أعلى برجين توأمين في العالم

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مصنف: الأخبار, منوعات, منوعات الرئيسية, يحدث الان
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الصين تبني أعلى برجين توأمين في العالم

تعتزم شركات صينية بناء في العاصمة الكمبودية “بنوم بنه” أعلى برجين توأمين في العالم بعلو 560 مترا، وبقيمة استثمارية تبلغ 2.7 مليار دولار.

وقالت وكالة “شينخوا” الصينية الأحد 1 يناير/كانون الثاني، إن عقد بناء البرجين، وقع بين الشركات الصينية “Wuchang Shipbuilding Industry Group” و”Sun Kian Ip Holding Co” من جهة، ومجموعة “Thai Boon Roong” الكمبودية من جهة أخرى.

وبحسب الوكالة الصينية سيحمل البرجان اسم “TBR Twin Tower World Trade Center”. وسيبلغ ارتفاعهما 560 مترا، وهذا يفوق ارتفاع برجي “بتروناس” التوأمين في كوالالمبور بـ 108 أمتار، اللذين يعدان أعلى برجين توأمين في العالم منذ العام 1998.

ويشار هنا إلى أن أعلى برج منفرد في العالم هو برج خليفة في دبي، ويبلغ ارتفاعه 828 مترا.

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المصدر : وكالات

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