الصين تتأهب للضباب الدخاني

وقالت الوزارة في إشعار، إن من المتوقع أن تشهد منطقة بكين-تيانجين -هيبي ضبابا كثيفا وكذلك منطقتي شاندونغ وخنان المجاورتين.

وأضافت الوزارة أن من المنتظر استمرار “أحوال طقس سيئة” في هذه المناطق حتى الخامس من يناير، وطلبت من الحكومات المحلية اتخاذ الإجراءات المناسبة للحد من الانبعاثات في الوقت المناسب.

وقالت إنها سترسل 10 فرق للتأكد من تطبيق إجراءات الطوارئ، واتخاذ إجراءات ضد المزارع التي تنتهج “سلوكا غير قانوني”.

وتعرضت أجزاء كبيرة من المناطق الشمالية بالبلاد لضباب دخاني خطير في منتصف ديسمبر، مما دفع السلطات إلى إصدار أوامر بإغلاق مئات المصانع.