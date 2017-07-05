الضابط الإسرائيلي القتيل مثّل دور مهاجم فلسطيني فقتله زملاؤه !

كشفت التحقيقات الأولية التي أجراها جيش الاحتلال الإسرائيلي في أعقاب مقتل أحد ضباطه بنيران جنوده أمس بالخليل قيام الضابط بتمثيل دور مهاجم فلسطيني فما كان من جنوده إلا أن عاجلوه بالرصاص حتى الموت.

وذكرت صحيفة “هآرتس” العبرية أن الضابط القتيل وهو قائد فصيل في الكتيبة 12 من لواء جولاني ويدعى “دافيد غولوفنتش” كان يتدرب مع جنوده بقلب الخليل على مواجهة عمليات الطعن حيث قام بتمثيل دور مهاجم فلسطيني حضر إلى موقع عسكري وقلب الطاولة على الجنود تمهيداً لطعنهم فما كان من الجنود إلا أن أطلقوا النار عليه فقتل بالمكان.

وأضافت الصحيفة أن الضابط نسي الطلب من جنوده قبل التدريب بسحب بتفريغ أسلحتهم من الرصاص فتحول المشهد إلى مشهد حقيقي قتل فيه ضابط بدلاً من مهاجم فلسطيني.

ويرى مراقبون أن هذه الحادثة تدلل على تعمد الجنود إطلاق النار باتجاه منفذي العمليات لقتلهم بدلاً من تحييد خطرهم.

print

المصدر : NBN