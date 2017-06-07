الطائرة الصينية درون “شمسية” تسجل رقما قياسيا بارتفاع تحليقها

سجلت طائرة درون تعمل بالطاقة الشمسية، أطلقتها الصين، رقما قياسيا محليا بتحقيقها أقصى ارتفاع لتحليق مثل هذه الطائرات وبقائها في الجو يوما كاملا.

وانطلقت الطائرة التي تعرف باسم “Caihong” أو (قوس قزح)، في رحلة تجريبية سرية من مطار (لم يُذكر اسمه)، في المنطقة الشمالية الغربية من الصين، حيث وصلت إلى ارتفاع 20 ألف متر، وظلت في الجو مدة يوم كامل.

وصُممت الطائرة في أكاديمية الديناميكا الهوائية الصينية (CAAA)، ولم يتم الإفصاح عن ميزاتها لتبقى سرية. وبالرغم من ذلك، يعتقد البعض أن طول جناحيها يصل إلى 45 مترا، هذا ويبلغ طول الطائرة 14 مترا، وذلك على أساس النماذج السابقة من “Caihong”.

ويهدف الباحثون إلى أن تحلق الطائرة مدة أطول، وذلك من أجل تقليل عمليات الصيانة وتكاليف الهبوط، بالاعتماد على الطاقة الشمسية. ولكن يبدو أن الطائرة لن تكون جاهزة للقيام بمهمات محددة، قبل سنوات.

وبطبيعة الحال، سيكون لهذه الطائرة وظيفة هامة في المستقبل، ومن المحتمل أن توفر خدمات معينة، بما في ذلك المراقبة والاتصالات السلكية واللاسلكية.

ويقول شي ون، رئيس UAVs في CAAA: “عند وصول طائرة “قوس القزح” إلى ارتفاع معين، فوق الغيوم، ستعمل الشمس على إمدادها بالطاقة بشكل أكبر”.

ويمكن أن تدخل الصين في السباق التنافسي العالمي، من خلال طائرتها الجديدة. ويذكر أن طائرة “هيليوس” الأمريكية، التي تعمل بالطاقة الشمسية أيضا، سجلت رقما قياسيا في السابق، حيث وصلت إلى ارتفاع بلغ 29 ألف متر.

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المصدر : وكالات