  • search
970×90
970×90
970×90
970×90
الأخبار
Home
الأخبار

الطقس غداً: بقاء نسبة الرطوبة مرتفعة على الساحل وزيادة الشعور بالحر

Posted by
تاريخ:
مصنف: الأخبار, الأخبار الرئيسية, شريط الأخبار, محلي, يحدث الان
اترك تعليقا
7 Views
الطقس غداً: بقاء نسبة الرطوبة مرتفعة على الساحل وزيادة الشعور بالحر

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في نشرة الطقس الصباحية ان يسيطر طقس صيفي حار ورطب نسبياً على الحوض الشرقي للمتوسط.

الطقس المتوقع في لبنان:

الأحد: قليل الغيوم اجمالاً دون تعديل يذكربدرجات الحرارة مع نسبة رطوبة مرتفعة على السّاحل ممّا يؤدّي إلى انخفاض مستوى الرؤية أحياناً وزيادة الشعور بالحر.

الإثنين: صاف الى قليل الغيوم دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة وبقاء نسبة الرطوبة مرتفعة على الساحل مما يؤدي الى زيادة الشعور بالحر.

الثلاثاء: قليل الغيوم دون تعديل يذكربدرجات الحرارةعلى الجبال والساحل بينما تنخفض بشكل طفيف على الجبال المتوسطة.

print
المصدر : NBN

ذات صله

Leave a Reply

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

} } //end class