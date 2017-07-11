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الطقس غداً صاف الى قليل الغيوم دون تعديل بدرجات الحرارة

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مصنف: الأخبار, الأخبار الرئيسية, شريط الأخبار, محلي, يحدث الان
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الطقس غداً صاف الى قليل الغيوم دون تعديل بدرجات الحرارة

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا صافيا الى قليل الغيوم من دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة. وجاء في النشرة الاتي:

-الحالة العامة: يستمر تأثير الكتل الهوائية الحارة المتمركزة فوق الخليج العربي على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط لليومين القادمين بحيث تتخطى معدلاتها الموسمية.
نحذر من التعرض الطويل لاشعة الشمس خلال فترة الظهيرة مع خطر اندلاع الحرائق في المناطق الحرجية، كما نلفت النظر ان الحرارة المحسوسة تفوق الحرارة الواقعية التي تقاس في الظل إذا ما أضفنا اليها نسبة الرطوبة.
-الطقس غدا صاف الى قليل الغيوم دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة.
الخميس: صاف الى قليل الغيوم مع انخفاض بسيط بدرجات الحرارة.
-الحرارة على الساحل من 22 الى 36 درجة، فوق الجبال من 20 الى 31 درجة، في الأرز من 17 الى 28 درجة، في الداخل من 23 الى 38 درجة.
-الرياح السطحية:جنوبية غربية الى شمالية غربية نهارا، شرقية ليلا، سرعتها بين 10 و 30 كلم/س
-الانقشاع: جيد إجمالا
-الرطوبة النسبية على الساحل بين 55 و 75%
-حال البحر معتدل رارة سطح الماء: 29 درجة.
-الضغط الجوي:759 ملم زئبق.
-ساعة شروق الشمس: 05:36 ساعة غروب الشمس: 19:51

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المصدر : مصلحة الأرصاد الجوية

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