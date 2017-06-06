الطقس غداً صاف الى قليل الغيوم مع ارتفاع إضافي بدرجات الحرارة وانخفاض بنسبة الرطوبة

أفادت مصلحة الأرصاد الجوية أن طقساً ربيعيّاً دافئاً يسيطر على الحوض الشرقيّ للمتوسّط.

الطقس المتوقع في لبنان:

الثلاثاء: قليل الغيوم دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة مع تكون ضباب على المرتفعات المتوسطة.

الأربعاء: صاف الى قليل الغيوم مع ارتفاع إضافي بدرجات الحرارة وانخفاض بنسبة الرطوبة.

الخميس: صاف الى قليل الغيوم مع استمرار درجات الحرارة بالإرتفاع.

الرياح السطحية: غربية الى جنوبية غربية ،سرعتها بين ١٠ و ٣ كم/س.

الانقشاع: متوسط يسوء أحياناً على المرتفعات بسبب الضباب.

الرطوبة النسبية على الساحل: بين ٦٠ و٨٠ %

حال البحر: معتدل وحرارة سطح الماء: ٢٧°م.

الضغط الجوي: ١٠١٣ HPA أي ما يعادل: ٧٦٠ ملم زئبق

ساعة شروق الشمس: ٠٥:٢٧ وساعة غروب الشمس: ١٩:٤٧

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المصدر : مصلحة الأرصاد الجوية