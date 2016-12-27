الطقس غداً غائم جزئياً وارتفاع محدود في الحرارة

توقعت مصلحة الجوية في المديرية العامة للطيران المدني، أن يكون الطقس غدا غائما جزئيا مع ارتفاع محدود بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات أحيانا مع تكون الجليد خلال ساعات الصباح، يتحول تدريجيا خلال الليل الى غائم مع احتمال تساقط أمطار متفرقة وثلوج على ارتفاع 1100 متر وما فوق، وجاء في النشرة الآتي:

-الحالة العامة:منخفض جوي مصحوب بأمطار غزيرة وثلوج يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط.

-الطقس غدا غائم جزئيا مع ارتفاع محدود بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات أحيانا مع تكون الجليد خلال ساعات الصباح، يتحول تدريجيا خلال الليل الى غائم مع احتمال تساقط أمطار متفرقة وثلوج على ارتفاع 1100 متر وما فوق، أما يوم الخميس فيكون غائما جزئيا مع ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة يتحول بعد الظهر الى طقس غائم وممطر تكون غزيرة أحيانا مع عواصف رعدية متفرقة خاصة في الفترة الليلية ورياح شديدة(75 كلم/س) يرتفع معها موج البحر، تتساقط الثلوج على ارتفاع 1300متر.

– الحرارة على الساحل من 9 الى 17 درجة، فوق الجبال من 1 الى 7 درجات، الأرز -4 الى 2 درجة، في الداخل 2 الى 8 درجات.

-الرياح السطحية: جنوبية غربية، سرعتها بين 15 و45 كلم/س، تشتد لتصل الى 65 كلم/ساعة.

-الإنقشاع:متوسط، يسوء خلال فترة الأمطاروالثلوج.

-الرطوبة النسبية على الساحل: بين 60 و 85 %.

-حال البحر:مائج حرارة سطح الماء: 18 درجة.

-الضغط الجوي: 763 ملم زئبق.

-ساعة شروق الشمس: 06:42 ساعة غروب الشمس: 16:36.

print

المصدر : NBN