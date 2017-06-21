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الطقس غداً غائم جزئيّاً مع ارتفاع محدود بدرجات الحرارة في الداخل وعلى الجبال

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مصنف: الأخبار, الأخبار الرئيسية, شريط الأخبار, محلي, يحدث الان
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الطقس غداً غائم جزئيّاً مع ارتفاع محدود بدرجات الحرارة في الداخل وعلى الجبال

أعلنت مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني أن طقسا متقلّبا يسيطر على الحوض الشرقيّ للمتوسّط بسبب منخفض جوي متمركز شمال تركيا و البحر الأسود، متوقعة أن يكون طقس اليوم غائم جزئيّاً إلى غائم مع انخفاض محدود بدرجات الحرارة في الداخل وعلى الجبال حيث يتكون الضباب ليلا، كما تنشط الرياح وتتساقط بعض الأمطار في أنحاء متفرّقة من البلاد خاصة على المرتفعات الشمالية

أما طقس يوم غد الخميس فغائم جزئيّاً مع ارتفاع محدود بدرجات الحرارة في الداخل وعلى الجبال مع تكون طبقات من الضباب. وطقس يوم الجمعة غائم جزئيّاً مع ارتفاع درجات الحرارة، كما ترتفع نسبة الرطوبة على السّاحل خاصّةً خلال اللّيل ممّا يؤدّي إلى انخفاض مستوى الرؤية أحياناً فوق سطح البحر.

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المصدر : مصلحة الأرصاد الجوية

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