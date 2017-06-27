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الطقس غداً غائم جزئيّاً مع انخفاض محدود بدرجات الحرارة

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مصنف: الأخبار, الأخبار الرئيسية, شريط الأخبار, محلي, يحدث الان
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الطقس غداً غائم جزئيّاً مع انخفاض محدود بدرجات الحرارة

أعلنت مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني أن كتل هوائية حارة متمركزة حالياً فوق الخليج العربي تؤثر تدريجيا على الحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط مما يؤدي الى طقس حار نسبيا لليومين القادمين ومن المتوقع ان تشتد حرارته خلال عطلة نهاية الاسبوع. 

وتوقعت أن يكون طقس اليوم قليل الغيوم إلى غائم جزئيّاً مع ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة و بقاء نسبة الرطوبة مرتفعة على الساحل مما يؤدي الى انخفاض الرؤية احياناً، أما طقس يوم غد الأربعاء فغائم جزئيّاً مع انخفاض محدود بدرجات الحرارة على المرتفعات وفي الداخل. أما الخميس فغائم جزئيّاً الى غائم مع استقرار بدرجات الحرارة.

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المصدر : مصلحة الأرصاد الجوية

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