الطقس غداً غائم مع انخفاض اضافي بدرجات الحرارة ورياح ناشطة وأمطار خفيفة ومتفرّقة

أفادت مصلحة الأرصاد الجوية أن طقساً ربيعياً مستقرّاً يسيطر على الحوض الشرقيّ للمتوسّط، يتقلّب تدريجياً اعتباراً من ليل الثلاثاء/الأربعاء بسبب منخفض جوي متمركز فوق البحر المتوسط.
الطقس المتوقع في لبنان:
الثلاثاء: غائم جزئيّاً مع ضياب على المرتفعات وانخفاض بدرجات الحرارة.
الأربعاء: غائم جزئيّاً الى غائم مع انخفاض اضافي بدرجات الحرارة ورياح ناشطة ، تتساقط أمطار خفيفة ومتفرّقة مع احتمال حدوث ببرق ورعد على المرتفعات، يتحسن الطقس تدريجياً مساء ً
الخميس: غائم جزئيّاً مع ضياب على المرتفعات وارتفاع بدرجات الحرارة.
الرياح السطحية: جنوبيّة غربيّة الى غربية، سرعتها بين ١٠ و ٣٥ كلم/س
الانقشاع: متوسّط على الساحل، يسوء محليا على المرتفعات.
الرطوبة النسبية على الساحل: بين ٥٥ و٨٠%
حال البحر: معتدل وحرارة سطح الماء: ٢٨°م.
الضغط الجوي: ١٠١٢ HPA أي ما يعادل: ٧٥٩ ملم زئبق
ساعة شروق الشمس: ٠٥:٢٦ وساعة غروب الشمس: ١٩:٥٠