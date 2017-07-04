الطقس غداً قليل الغيوم إلى غائم جزئيّاً مع انخفاض ملموس بدرجات الحرارة

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في نشرة الطقس الصباحية ان تنحسر تدريجياً الكتل الهوائيّة الحارّة عن جبال لبنان ابتداءً من اليوم ويبقى تأثيرها على الساحل والداخل حتي مساء يوم غد الاربعاء.

ملاحظة: الحرارة المحسوسة على السّاحل (لا الفعليّة التي تقاس بالظل ) تقارب 40 درجة بسبب ارتفاع نسبة الرطوبة الى حدود 85%.

تحذير: خطر اندلاع الحرائق في المناطق الحرجيّة وارد . نحذر من التعرّض لأشعة الشمس المباشرة خاصّةً خلال فترة الظهيرة ونذكر بضرورة الاكثار من شرب المياه.

الطقس المتوقع في لبنان:

الثلاثاء: قليل الغيوم مع انخفاض محدود بدرجات الحرارة مع بداية انخفاض محدود بنسبة الرطوبة مرتفعة على الساحل ممّا يؤدي إلى الشعور بدرجة حرارة محسوسة تفوق الدرجات المسجلة في الظل.

الأربعاء: قليل الغيوم إلى غائم جزئيّاً مع انخفاض ملموس بدرجات الحرارة خاصة على الجبال، تبدأ نسبة الرطوبة بالانخفاض على الساحل مما يؤدي الى تلطيف الأجواء والتخفيف بالشعور بالحر نسبياً. يتكون الضباب على المرتفعات في الفترة المسائية.

الخميس: غائم جزئيّاً مع استمرار الانخفاض بدرجات الحرارة التي تقارب معدلاتها الموسمية وتستمر نسبة الرطوبة بالانخفاض على الساحل كما يتكون الضباب على المرتفعات.

print

المصدر : مصلحة الأرصاد الجوية