الطقس غداً قليل الغيوم دون تعديل في الحرارة ونسبة الرطوبة مرتفعة

توقعت مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني، أن يكون الطقس يوم غد الجمعة، قليل الغيوم اجمالا دون تعديل يذكر في درجات الحرارة مع بقاء نسبة الرطوبة مرتفعة، حيث يتكون معها الضباب على مستويات منخفضة تسوء معها الرؤية أحيانا. أما السبت فيكون الطقس غائما جزئيا، دون تعديل يذكر في درجات الحرارة مع بقاء نسبة الرطوبة مرتفعة حيث يتكون الضباب على مستويات منخفضة تسوء معه الرؤية أحيانا. وجاء في النشرة الاتي:

الحالة العامة: طقس ربيعي مستقر ورطب يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط.

الطقس المتوقع يوم غد الجمعة قليل الغيوم اجمالا دون تعديل يذكر في درجات الحرارة مع بقاء نسبة الرطوبة مرتفعة، حيث يتكون معها الضباب على مستويات منخفضة تسوء معها الرؤية أحيانا. أما السبت فيكون الطقس غائما جزئيا، دون تعديل يذكر في درجات الحرارة مع بقاء نسبة الرطوبة مرتفعة حيث يتكون الضباب على مستويات منخفضة تسوء معه الرؤية أحيانا.

درجات الحرارة المتوقعة على الساحل من 22 الى 28 درجة، فوق الجبال من 14 الى 23 درجة، في الارز من 11 الى 20 درجة وفي الداخل من 17 الى 31 درجة.

الرياح السطحية: جنوبية غربية الى غربية نهارا، شمالية غربية ليلا، سرعتها بين 10 و30 كلم/س.

الإنقشاع: متوسط، يسوء أحيانا.

الرطوبة النسبية على الساحل: بين 55 و85 %.

حال البحر: معتدل ارتفاع الموج. حرارة سطح الماء: 28°م.

الضغط الجوي: 758 ملم زئبق.

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المصدر : مصلحة الأرصاد الجوية