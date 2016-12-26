الطقس غداً ممطر بغزارة وتساقط للثلوج على إرتفاع 800 متر

توقعت مصلحة الارصاد الجوية في ادارة الطيران المدني في نشرته الصباحية ان يكون طقس اليوم “غائماً مع ضباب على المرتفعات وارتفاع بسيط بدرجات الحرارة، وتتساقط أمطار تشتدّ غزارتها اعتباراً من بعد الظهروتكون مترافقة بعواصف رعديّة ورياح شديدة تقارب (75 كلم/س) يرتفع معها موج البحر لثلاثة أمتار، كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 1000 متر وما فوق”.

الطقس المتوقع في الايام المقبلة:

الثلاثاء : ممطر بغزارة أحياناً مع عواصف رعديّة خاصة فترة قبل الظهر مع رياح قوية(75 كلم/س) يرتفع معها موج البحر، كما تنخفض درجات الحرارة فيتدنى معها مستوى تساقط الثلوج الى ارتفاع 800متر،تخف حدة الأمطار والثلوج تدريجياً اعتباراً من بعد الظهرليتحول الطقس الى غائم جزئياً مع أمطار وثلوج خفيفة متفرقة.

الأربعاء: غائم جزئياً مع ارتفاع محدود بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات أحياناً مع تكون الجليد خلال ساعات الصباح،يتحول تدريجياً خلال الليل الى غائم مع تساقط أمطار متفرقة وثلوج على ارتفاع 1100 متر وما فوق.

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المصدر : NBN