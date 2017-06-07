الطقس غدا صاف الى قليل الغيوم مع ارتفاع إضافي بدرجات الحرارة

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في نشرة الطقس الصباحية ان يسيطر طقس ربيعيّ دافئ على الحوض الشرقيّ للمتوسّط حتى يوم الجمعة حيث يتحول الى معتدل.

الطقس المتوقع في لبنان:

الأربعاء: صافٍ الى قليل الغيوم مع ارتفاع بدرجات الحرارة خاصة في الداخل وعلى الجبال مع رطوبة مرتفعة على الساحل ويتكون الضباب على مستويات منخفضة.

الخميس: صاف الى قليل الغيوم مع ارتفاع إضافي بدرجات الحرارة والتي تكون فوق معدلاتها الموسمية خاصة في الداخل وعلى المرتفعات.

الجمعة: قليل الغيوم الى غائم جزئياً مع انخفاض تدريجي بدرجات الحرارة كما يتكون الضباب على المرتفعات اعتباراً من بعد الظهر.

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المصدر : مصلحة الأرصاد الجوية