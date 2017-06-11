الطقس غدا غائم جزئيا دون تعديل بالحرارة وضباب على المرتفعات

توقعت مصلحة الأرصاد الجوية في ادارة الطيران المدني ان يكون الطقس غدا الاثنين غائما جزئيا، دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة، كما يتكون الضباب على المرتفعات. وجاء في النشرة الآتي:

– الحال العامة: طقس مستقر على الحوض الشرقي للمتوسط، يتحول إلى متقلب ليل الثلاثاء/الأربعاء.

– الطقس المتوقع في لبنان:اليوم الأحد: غائم جزئيا، مع استقرار بدرجات الحرارة، كما تبقى نسبة الرطوبة مرتفعة على الساحل، ما يؤدي إلى انخفاض مستوى الرؤية أحيانا خاصة خلال الليل، وتستمر خلال الأيام المقبلة. الاثنين: غائم جزئيا، دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة، كما يتكون الضباب على المرتفعات. الثلاثاء: غائم جزئيا، مع انخفاض محدود بدرجات الحرارة في الداخل وعلى الجبال، وضباب على المرتفعات.

– درجات الحرارة المتوقعة: على الساحل من 17 الى 28 درجة. فوق الجبال من 13 الى 24 درجة. في الارز من 11 الى 23 درجة. في الداخل من 13 الى 33 درجة.

– الرياح السطحية: جنوبية غربية، سرعتها بين 10 و30 كلم/س.

– الإنقشاع: متوسط، يسوء أحيانا.

– الرطوبة النسبية على الساحل: بين 60 و90 %.

– حال البحر: معتدل. حرارة سطح الماء: 25°م.

– الضغط الجوي: 1013 hPa أي ما يعادل: 760 ملم زئبق.

– ساعة شروق الشمس: 05,26 ساعة غروب الشمس: 19,48.

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المصدر : مصلحة الأرصاد الجوية