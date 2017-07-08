الطقس غدا قليل الغيوم اجمالاً مع ارتفاع إضافي بدرجات الحرارة

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في نشرة الطقس الصباحية ان يسيطر طقس صيفي معتاد على الحوض الشرقي للمتوسط حتى يوم الاحد حيث يتأثر لبنان بكتل هوائية حارة نسبياً.

الطقس المتوقع في لبنان:

السبت: قليل الغيوم الى غائم جزئيّاً مع ارتفاع محدود بدرجات الحرارة على الجبال والداخل ودون تعديل يُذكر على الساحل، كما نشهد تكوّن الضباب خلال الفترات المسائية والصباحية اليوم وخلال الأيام القادمة بسبب ارتفاع تدريجي بنسبة الرطوبة والتي تؤدي الى تدني مستوى الرؤية أحياناً.

الأحد: قليل الغيوم اجمالاً مع ارتفاع إضافي بدرجات الحرارة في الداخل وعلى الجبال وبداية ارتفاعها على الساحل.

الإثنين: قليل الغيوم مع استمرار درجات الحرارة بالإرتفاع مترافقة مع نسبة رطوبة مرتفعة تؤدي الى ازدياد الشعور بالحرارة.

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المصدر : مصلحة الأرصاد الجوية