الطقس في لبنان غائم جزئيا مع أمطار متفرقة.. بانتظار وصول المنخفض الجوي “بيرلا”

أشارت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية التابعة للطيران المدني في لبنان الى ان الطقس في لبنان الاربعاء سيكون غائما جزئيا الى غائم مع أمطار متفرقة. واضافت “كما تنشط الرياح لتقارب 60 كلم/س وتشتد أحيانا الى 80 كلم/س يرتفع معها موج البحر وتنخفض درجات الحرارة بشكل تدريجي خلال النهار”.

الحالة العامة: طقس متقلب على الحوض الشرقي للمتوسط،، يتأثر ابتداء من بعد ظهر يوم الخميس بمنخفض جوّي بيرلا “PERLA” مصحوب بكتل هوائية باردة ويستمر حتى مساء السبت.

الطقس المتوقع في لبنان:

الأربعاء: غائم جزئياً الى غائم مع أمطار متفرقة ، كما تنشط الرياح لتقارب60 كلم/س و تشتد أحياناً الى 80كلم/س يرتفع معها موج البحر، وتنخفض درجات الحرارة بشكل تدريجي خلال النهار.

الخميس: غائم جزئياً الى غائم مع أمطار وانخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة، تشتد حدة الامطار مساء وتكون مترافقة بعواصف رعدية ورياح ناشطة، كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 1500م وتتدنى ليلاً الى 12000م.

الجمعة: ممطر بغزارة أحياناً مع برق ورعد ورياح شديدة (يرتفع معها موج البحر)، وثلوج على ارتفاع 1100 متر نهاراً ويتدنى مستوى تساقطها بدءًا من بعد الظهر الى حدود 9000 متر مع استمرار انخفاض درجات الحرارة فيلامس مستوى تساقط الثلج فجر السبت 600 م شمال البلاد.

الرياح السطحية: جنوبية غربية ناشطة، سرعتها بين 10 و40 كلم/س. تشتد احيانا لتصل الى ٨٠ كلم/س

الانقشاع: متوسط

الرطوبة النسبية على الساحل: بين 20 و80 %

حال البحر: مائج الى هائج

حرارة سطح الماء: 18°م

الضغط الجوي: 761 ملم زئبق

ساعة شروق الشمس: 06:39

ساعة غروب الشمس: 17:02

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المصدر : NBN