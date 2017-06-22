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الطقس في لبنان غداً صاف الى قليل الغيوم مع ارتفاع إضافي بدرجات الحرارة

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مصنف: الأخبار, الأخبار الرئيسية, شريط الأخبار, محلي, يحدث الان
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الطقس في لبنان غداً صاف الى قليل الغيوم مع ارتفاع إضافي بدرجات الحرارة

أعلنت مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني أن طقسا مستقرا ورطبا يسيطر على الحوض الشرقيّ للمتوسّط، متوقعة أن يكون طقس اليوم صاف الى قليل الغيوم مع ارتفاع بدرجات الحرارة في الداخل وعلى المرتفعات وتبقى دون تعديل يذكر على الساحل،كما يتكون الضباب على على مستويات منخفضة.

كما توقعت أن يكون طقس يوم غد الجمعة صاف الى قليل الغيوم مع ارتفاع إضافي بدرجات الحرارة في الداخل وعلى المرتفعات وتبقى دون تعديل يذكر على الساحل،كما يتكون الضباب على على مستويات منخفضة، أما طقس يوم السبت فصاف الى قليل الغيوم مع استمرارالارتفاع بدرجات الحرارة وبقاء نسبة الرطوبة مرتفعة على السّاحل.

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المصدر : NBN

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