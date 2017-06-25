الطقس في لبنان غداً صاف الى قليل الغيوم مع ارتفاع إضافيّ بدرجات الحرارة

أفادت مصلحة الاراصد الجوية ان طقسا صيفيّا رطبا وحار نسبياً يسيطر على الحوض الشرقيّ للمتوسّط خلال الأيام القادمة.

وتوقعت ان يكون طقس اليوم صاف الى قليل الغيوم مع ارتفاع بدرجات الحرارة في الداخل وعلى المرتفعات وتبقى دون تعديل يذكر على الساحل مع نسبة رطوبة مرتفعة تؤدي الى انخفاض الرؤية خاصة الفترة الصباحية.

كما توقعت ان يكون طقس الغد صاف الى قليل الغيوم مع ارتفاع إضافيّ بدرجات الحرارة داخلاً وجبلاً وبقاء نسبة الرطوبة مرتفعة خاصة على الساحل وتؤدي الى انخفاض الرؤية خاصة الفترة الصباحية. أما الثلاثاء فيكون صاف الى قليل الغيوم ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الساحل مع استمرارها بالارتفاع في الداخل وعلى المرتفعات حيث تكون فوق معدلاتها الموسمية.