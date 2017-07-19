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الطقس في لبنان غداً غائم جزئيا مع انخفاض بدرجات الحرارة

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مصنف: الأخبار, الأخبار الرئيسية, شريط الأخبار, محلي, يحدث الان
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الطقس في لبنان غداً غائم جزئيا مع انخفاض بدرجات الحرارة

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا غائما جزئيا مع انخفاض بدرجات الحرارة محدود خاصة على الجبال، بينما تبدأ بالارتفاع في الداخل ويتكون الضباب على المرتفعات. وجاء في النشرة الاتي:

-الحالة العامة: طقس صيفي معتاد يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط حتى يوم السبت حيث يعود تأثير الكتل الهوائية الحارة.

-الطقس غدا غائم جزئيا مع انخفاض بدرجات الحرارة ومحدود خاصة على الجبال بينما تبدأ بالارتفاع في الداخل ويتكون الضباب على المرتفعات.

الجمعة: غائم جزئيا مع استقرار بدرجات الحرارة على الساحل بينما ترتفع في الداخل وعلى الجبال ويتكون الضباب على المرتفعات.
-الحرارة على الساحل من 23 الى 32 درجة، فوق الجبال من 17 الى 27 درجة، في الأرز من 14 الى 26 درجة، في الداخل من 18 الى 38 درجة.

-الرياح السطحية: جنوبية غربية، سرعتها بين 10 و 30 كلم/س.
-الانقشاع: جيد الى متوسط.
-الرطوبة النسبية على الساحل: بين 55 و 75%
-حال البحر:معتدل، حرارة سطح الماء: 29 درجة.
-الضغط الجوي:757 ملم زئبق.
-ساعة شروق الشمس:41:05 ساعة غروب الشمس:47:19

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المصدر : NBN

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