الطقس في لبنان غداً غائم جزئيّاً مع أمطار وثلوج خفيفة متفرقة مع انفراجات واسعة

توقعت مصلحة الرصاد الجوية في الطيران المدني ان يكون الطقس اليوم غائم مع أمطار غزيرة أحياناً ومترافقة ببرق ورعد، كما تشتد سرعة الرياح لتقارب 85 كلم/س (يرتفع معها موج البحر خمسة أمتار بعد الظهر)، تتساقط الثلوج على ارتفاع 1100م ويتدنى مستوى تساقطها بدءًا من بعد الظهر مع الانخفاض الملحوظ بدرجات الحرارة لتلامس 600م ليل الجمعة/السبت خاصّةً شمال البلاد.

كما توقعت ان يكون طقس الغد غائم جزئيّاً مع أمطار وثلوج خفيفة متفرقة (600م) مع انفراجات واسعة، ودرجات حرارة متدنيّة تستدعي التحذير من خطر تكوّن الجليد على الطرقات الجبلية والداخلية خاصّةً خلال اللّيل. أما الاحد فيكون الطقس مشمسا إلى قليل الغيوم مع درجات حرارة صباحيّة باردة (تحذير من خطر تكوّن الجليد على الطرقات الجبلية والداخلية)، ترتفع بشكلٍ محدود خلال النهار.

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المصدر : NBN