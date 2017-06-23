الطقس في لبنان غداً غائم جزئيّاً مع ارتفاع إضافيّ بدرجات الحرارة

أفادت مصلحة الارصاد الجوية في الطيران المدني ان طقسا صيفيّا يسيطر على الحوض الشرقيّ للبحر المتوسط.

وتوقعت ان يكون طقس اليوم قليل الغيوم إلى غائم جزئياً مع ارتفاع تدريجيّ بدرجات الحرارة خاصّةً في الداخل وعلى الجبال، كما تبقى نسبة الرطوبة مرتفعة على السّاحل اليوم وخلال الأيّام القادمة ممّا يؤدّي أحياناً إلى انخفاض مستوى الرؤية خاصّة خلال اللّيل.

كما توقعت ان يكون طقس السّبت قليل الغيوم إلى غائم جزئيّاً مع ارتفاع إضافيّ بدرجات الحرارة. اما الأحد فيكون قليل الغيوم إلى غائم جزئياً مع استمرار الإرتفاع بدرجات الحرارة.