الطقس في لبنان غداً غائم جزئيّاً مع انخفاض بسيط بدرجات الحرارة

أفادت مصلحة الأرصاد الجوية أن طقساً ربيعيا مستقرّا يسيطر على الحوض الشرقيّ للمتوسّط، يتقلّب تدريجياً اعتباراً من ليل الثلاثاء/الأربعاء بسبب منخفض جوي متمركز فوق البحر المتوسط.

الطقس المتوقع في لبنان:

الإثنين: قليل الغيوم الى غائم جزئيّاً دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة، كما يتكوّن الضباب على المرتفعات، وتبقى نسبة الرطوبة مرتفعة على السّاحل ممّا يؤدّي إلى انخفاض مستوى الرؤية أحياناً (خاصّةً خلال اللّيل).

الثلاثاء: غائم جزئيّاً مع انخفاض بسيط بدرجات الحرارة، كما يتكوّن الضباب على المرتفعات.

الأربعاء: غائم جزئيّاً مع انخفاض اضافي بدرجات الحرارة ورياح ناشطة، تتساقط أمطار خفيفة ومتفرّقة ويتوقع ان نشتدّ أحياناً اعتباراً من الظهر خاصة في المناطق الداخلية والشمالية مع احتمال حدوث ببرق ورعد، يتحسن الطقس تدريجياً اعتباراً من المساء

الرياح السطحية: جنوبيّة غربيّة الى غربية، سرعتها بين ١٠ و ٣٠ كلم/س

الانقشاع: متوسّط، يسوء أحياناً

الرطوبة النسبية على الساحل: بين ٦٠ و٩٠%

حال البحر: معتدل حرارة سطح الماء: ٢٨°م.

الضغط الجوي: ١٠١٠ HPA أي ما يعادل: ٧٥٨ ملم زئبق

ساعة شروق الشمس: ٠٥:٢٦ ساعة غروب الشمس: ١٩:٥٠

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المصدر : NBN