الطقس في لبنان غداً غائم مع أمطار متفرقة وانخفاض محدود بدرجات الحرارة

توقعت مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني، أن يكون الطقس غدا غائما اجمالا مع أمطار تكون غزيرة خلال الفترة الصباحية واحتمال حدوث برق ورعد فجرا ورياح ناشطة وانخفاض محدود بدرجات الحرارة، تخف حدة الامطار ابتداء من بعد الظهر. تتساقط الثلوج على ارتفاع 1300 وما فوق وتتدنى ليل السبت /الاحد الى 1000م، وجاء في النشرة الآتي:

-الحالة العامة: منخفض جوي متمركز فوق اليونان يؤثر على الحوض الشرقي للمتوسط مما يؤدي الى طقس متقلب وماطر خلال الأيام القادمة.

-الطقس غدا غائم اجمالا مع أمطار تكون غزيرة خلال الفترة الصباحية واحتمال حدوث برق ورعد فجرا ورياح ناشطة وانخفاض محدود بدرجات الحرارة، تخف حدة الامطار ابتداء من بعد الظهر، تتساقط الثلوج على ارتفاع 1300 وما فوق وتتدنى ليل السبت /الاحد الى 1000م، أما الأحد فيكون غائما جزئيا الى غائم مع انخفاض طفيف بدرجات الحرارة واحتمال تساقط امطار محلية وثلوج اعتبارا من ارتفاع 1000 متر .

-الحرارة على الساحل من 13 الى 19 درجة، فوق الجبال من 6 الى 10 درجات، الأرز من -1 الى 6 درجات، في الداخل من 6 الى 13 درجة.

-الرياح السطحية: جنوبية الى جنوبية غربية، سرعتها بين 15 و40 كلم/س، تشتد احياتا لتصل الى 65 كلم/س.

-الإنقشاع: جيد إجمالا.

-الرطوبة النسبية على الساحل: بين 55 و 75 %.

-حال البحر: متوسط ارتفاع الموج حرارة سطح الماء: 18 درجة.

-الضغط الجوي: 765 ملم زئبق.

-ساعة شروق الشمس: 06:43 ساعة غروب الشمس: 16:39.

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المصدر : NBN