الطقس في لبنان غداً قليل الغيوم الى غائم جزئياً مع ضباب على المرتفعات

يسيطر طقس مستقر ورطب على الحوض الشرقيّ للمتوسّط.

الطقس المتوقع في لبنان:

السبت: قليل الغيوم الى غائم جزئياً مع انخفاض ملموس بدرجات الحرارة ونسبة رطوبة مرتفعة على الساحل ويتكوّن الضباب على المرتفعات كما تنشط الرياح أحياناً.

الأحد: قليل الغيوم الى غائم جزئياً مع ضباب على المرتفعات ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الساحل بينما ترتفع بشكل طفيف على الجبال والداخل

الإثنين: قليل الغيوم الى غائم جزئياً مع ضباب على المرتفعات ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة.

الرياح السطحية: جنوبية غربية ناشطة سرعتها بين ١٥و ٤٥كم/س.

الانقشاع: متوسط

الرطوبة النسبية على الساحل: بين ٥٠ و ٨٥%

حال البحر: متوسط ارتفاع الموج حرارة سطح الماء: ٢٨°م.

الضغط الجوي: ١٠١٢ HPA أي ما يعادل: ٧٥٩ ملم زئبق

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المصدر : NBN