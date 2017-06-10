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الطقس في لبنان غداً قليل الغيوم الى غائم جزئياً مع ضباب على المرتفعات

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مصنف: الأخبار, الأخبار الرئيسية, شريط الأخبار, محلي, يحدث الان
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الطقس في لبنان غداً قليل الغيوم الى غائم جزئياً مع ضباب على المرتفعات

يسيطر طقس مستقر ورطب على الحوض الشرقيّ للمتوسّط.

الطقس المتوقع في لبنان:
السبت: قليل الغيوم الى غائم جزئياً مع انخفاض ملموس بدرجات الحرارة ونسبة رطوبة مرتفعة على الساحل ويتكوّن الضباب على المرتفعات كما تنشط الرياح أحياناً.
الأحد: قليل الغيوم الى غائم جزئياً مع ضباب على المرتفعات ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الساحل بينما ترتفع بشكل طفيف على الجبال والداخل
الإثنين: قليل الغيوم الى غائم جزئياً مع ضباب على المرتفعات ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة.

الرياح السطحية: جنوبية غربية ناشطة سرعتها بين ١٥و ٤٥كم/س.
الانقشاع: متوسط
الرطوبة النسبية على الساحل: بين ٥٠ و ٨٥%
حال البحر: متوسط ارتفاع الموج     حرارة سطح الماء:   ٢٨°م.
الضغط الجوي: ١٠١٢ HPA     أي ما يعادل:   ٧٥٩ ملم زئبق

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المصدر : NBN

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