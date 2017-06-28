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الطقس في لبنان غداً قليل الغيوم دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة

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مصنف: الأخبار, الأخبار الرئيسية, شريط الأخبار, محلي, يحدث الان
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الطقس في لبنان غداً قليل الغيوم دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة

أفادت صلحة الارصاد الجوية ان طقسا صيفيا معتادا يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط حتى يوم الجمعة حيث يتأثر لبنان بكتل هوائية حارة نسبياً متمركزة فوق الخليج العربي ومن المتوقع ان يشتدّ تأثيرها خلال عطلة نهاية الاسبوع علماً ان معدل الحرارة المتوسطي المعتاد لهذه الفترة هو بين 24 و 32 درجة مئوية في بيروت، لافتة إلى ان الحرارة المحسوسة وليست الفعلية على الساحل تقارب ال40 درجة بسبب ارتفاع نسبة الرطوبة.

وتوقعت ان يكون طقس اليوم قليل الغيوم مع انخفاض بسيط بدرجات الحرارة ونسبة رطوبة مرتفعة على الساحل مما يؤدي الى انخفاض الرؤية احياناً. الخميس قليل الغيوم اجمالاً دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الساحل بينما تبدأ بالارتفاع في المناطق الجبلية و الداخلية ، وبقاء نسبة الرطوبة مرتفعة على الساحل مما يؤدي الى انخفاض الرؤية احياناً، والجمعة قليل الغيوم الى غائم جزئيّاً مع بداية ارتفاع بدرجات الحرارة عموماً.

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المصدر : NBN

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