الطقس في لبنان غداً قليل الغيوم مع ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في نشرة الطقس الصباحية ان يسيطر طقس صيفيّ على الحوض الشرقيّ للمتوسّط.

الطقس المتوقع في لبنان:

الثلاثاء: غائم جزئيّاً مع انخفاض محدود بدرجات الحرارة في الداخل وعلى الجبال، كما تبقى نسبة الرطوبة مرتفعة على السّاحل اليوم والأيّام القادمة ممّا يؤدّي إلى انخفاض مستوى الرؤية أحياناً خاصّةً خلال اللّيل.

الأربعاء: قليل الغيوم صباحا يتحول بعد الظهر الى غائم جزئيّاً مع ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة حيث تكون فوق معدلاتها الموسميّة على السّاحل.

الخميس: غائم جزئيّاً الى غائم احيانا مع انخفاض بدرجات الحرارة، يتكون الضباب على المرتفعات في الفترة الصباحية و المسائية.