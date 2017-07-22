الطقس في لبنان غدا غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات

توقعت مصلحة الارصاد الجوية في ادارة الطيران المدني ان يكون الطقس غدا الاحد غائما جزئيا مع ضباب على المرتفعات دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الساحل وارتفاع طفيف على الجبال والداخل، وجاء في النشرةالآتي:

– الحال العامة: طقس صيفي رطب نسبيا يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط.

– الطقس المتوقع في لبنان: اليوم السبت: غائم جزئيا الى غائم مع انخفاض بدرجات الحرارة في الداخل وعلى الجبال دون تعديل يذكر على الساحل، كما يتكون الضباب على المرتفعات خاصة في الفترتين الصباحية والمسائية. يوم غد الأحد: غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الساحل وارتفاع طفيف على الجبال والداخل. الإثنين: قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع ضباب محلي على المرتفعات ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة.

– درجات الحرارة المتوقعة: الحرارة على الساحل من 24 الى 33 درجة، فوق الجبال من 23 الى 33 درجة، في الداخل من 19 الى 39 درجة.

– الرياح السطحية: جنوبية غربية سرعتها بين 10 و 30 كلم/س

– الانقشاع: متوسط.

– الرطوبة النسبية على الساحل: بين 55 و 80 %

– حال البحر: معتدل حرارة سطح الماء: 30 درجة.

– ساعة شروق الشمس: 43:05 ساعة غروب الشمس: 46:19

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المصدر : NBN