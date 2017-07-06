الطقس في لبنان غدا غائم جزئيّاً مع انخفاض محدود بدرجات الحرارة على الجبال والداخل

أفادت مصلحة الارصاد الجوية في الطيران المدني ان طقسا صيفيا معتادا ورطبا يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط، محذرة من خطر اندلاع الحرائق في المناطق الحرجيّة، ومن التعرّض لأشعة الشمس المباشرة خاصّةً خلال فترة الظهيرة، كما ونذكر بضرورة الاكثار من شرب المياه.

وتوقعت ان يكون طقس اليوم غائم جزئيّاً مع انخفاض بدرجات الحرارة في الداخل وعلى الجبال وتبقى دون تعديل يذكر على الساحل مع بقاء نسبة الرطوبة مرتفعة نسبياً، كما يتكون الضباب على المرتفعات خلال الليل.

كما توقعت ان يكون طقس الغد غائم جزئيّاً مع انخفاض محدود بدرجات الحرارة على الجبال والداخل، دون تعديل يُذكرعلى الساحل مع انخفاض بنسبة الرطوبة ويتكون الضباب على المرتفعات أحياناً. أما السبت غائم جزئياً الى قليل الغيوم مع ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة خاصة في الداخل وعلى الجبال.