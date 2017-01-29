الطقس في لبنان غدا قليل الغيوم الى غائم جزئياً مع ارتفاع ملموس بدرجات الحرارة

أعلنت مصلحة الأرصاد الجوية أن كتل هوائية باردة تسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط، متوقعة أن يكون طقس اليوم غائم جزئيّاً مع ارتفاع بدرجات الحرارة نهاراً التي تبقى باردة دون المعدل في شهر كانون الثاني، محذرة من خطر الانزلاق على الطرقات على ارتفاع 600م وما فوق بسبب تكون الجليد خلال الليل وساعات الصباح الاولى.

ولفتت الى أن الطقس يوم غدا الإثنين، قليل الغيوم الى غائم جزئياً مع ارتفاع ملموس بدرجات الحرارة، يتحول ليلا الى غائم مع ضباب على المرتفعات وأمطار خفيفة محلية وتتساقط الثلوج بشكل خفيف على ارتفاع 900 متر وما دون في المناطق الشمالية، وطقس الثلاثاء غائم جزئيّاً الى غائم مع ضباب على المرتفعات وانخفاض بدرجات الحرارة وتتساقط أمطارمحلية متفرقة خاصة في شمال البلاد وثلوج تلامس 800متر.

الرياح السطحية: شمالية غربيّة الى شمالية شرقية، سرعتها بين 10 و35 كلم/س.

الإنقشـاع: جيد.

الرطوبة النسبيّة على السّاحل: بين 55 و 75 %.

حال البحـر: متوسط ارتفاع الموج . حرارة سطح الماء: 16°م.

الضغط الجوي: 1024 hPa. أي ما يعادل: 768 ملم زئبق

ساعة شروق الشمس: 06:38 ساعة غروب الشمس: 17:04.

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المصدر : NBN