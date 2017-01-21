الطقس في لبنان غدا قليل الغيوم دون تعديل بالحرارة وتكون الجليد على الطرقات الجبلية والداخلية

توقعت مصلحة الأرصاد الجوية في إدارة الطيران المدني أن يكون الطقس غدا الاحد قليل الغيوم دون تعديل بالحرارة وتكون للجليد على الطرقات الجبلية والداخلية باكرا وخلال الليل. وجاء في النشرة الآتي:

– الحال العامة: طقس متقلب على الحوض الشرقي للمتوسط، يبدأ بالإستقرار التدريجي بعد ظهر اليوم ويستمر خلال الأيام المقبلة.

– الطقس المتوقع في لبنان، اليوم السبت: غائم جزئيا إلى غائم أحيانا، مع أمطار متقطعة ومتفرقة خاصة في شمال البلاد، كما تتساقط بعض الثلوج على ارتفاع 1500م وما فوق. تنحسر الأمطار تدريجيا بعد الظهر بينما تنخفض درجات الحرارة خلال الليل، مما يستدعي التحذير من خطر تكون الجليد على الطرقات الداخلية والجبلية. الأحد: قليل الغيوم (بارد صباحا) دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة خلال النهار، ويستمر خطر تكون الجليد على الطرقات الجبلية والداخلية باكرا وخلال الليل. الإثنين: قليل الغيوم، مع ارتفاع محدود بدرجات الحرارة، وانخفاض نسبة الرطوبة.

– درجات الحرارة المتوقعة: على الساحل من 7 الى 20 درجة. فوق الجبال من 2 الى 13 درجة. في الارز من -4 الى 4 درجات. في الداخل من 3 الى 15 درجة.

– الرياح السطحية: جنوبية غربية إلى شمالية غربية، سرعتها بين 10 و30 كلم/س.

– الإنقشاع: متوسط إلى جيد.

– الرطوبة النسبية على الساحل: بين 45 و 80 %.

– حال البحر: منخفض ارتفاع الموج. حرارة سطح الماء: 17°م.

– الضغط الجوي: 1021 hPa. أي ما يعادل: 766 ملم زئبق.

– ساعة شروق الشمس: 06,41 ساعة غروب الشمس: 16,57.

print

المصدر : NBN