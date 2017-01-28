العاصفة PERLA تنحسر مساء اليوم والامطار والثلوج تعود الاسبوع المقبل

تنحسر العاصفة “PERLA” عن الحوض الشرقي للمتوسط اعتبارا من مساء اليوم مع استمرار الكتل الهوائية الباردة.

توقعت مصلحة الارصاد الجوية في ادارة الطيران المدني ان يكون الطقس غدا صافيا إلى قليل الغيوم مع درجات حرارة صباحية باردة (تحذير من خطر تكون الجليد على الطرقات الجبلية والداخلية)، ترتفع بشكل بسيط خلال النهار.

الطقس المتوقع في لبنان: اليوم السبت: غائم جزئيا مع أمطار متفرقة أحيانا وانخفاض بدرجات الحرارة وتتساقط الثلوج بشكل خفيف ومتفرق اعتبارا من ارتفاع 600متر يتوقع حدوث انفراجات واسعة خلال النهار، يتحسن الطقس تدريجا اعتبارا من المساء، كما نحذر من خطر تكون الجليد على الطرقات الجبلية والداخلية خاصة خلال الليل.

الأحد: صاف إلى قليل الغيوم مع درجات حرارة صباحية باردة (تحذير من خطر تكون الجليد على الطرقات الجبلية والداخلية، ترتفع بشكل بشكل بسيط خلال النهار.

الإثنين: قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع ارتفاع بدرجات الحرارة يتحول مساء الى غائم مع احتمال تساقط أمطار خفيفة ومتفرقة كما تتساقط الثلوج بشكل خفيف على ارتفاع 1100 متر وما فوق ويتكون الضباب على المرتفعات ليلا.

– الحرارة المتوقعة على الساحل: من 7 الى 14 درجة، فوق الجبال من 2 تحت الصفر الى 4 درجات، في البقاع من 3 تحت الصفر الى 5 درجات اما في الارز من 8 تحت الصفر الى درجة تحت الصفر.

– الرياح السطحية: شمالية غربية الى شمالية، سرعتها بين 20 و40 كلم/س.

– الإنقشاع: متوسط إجمالا.

– الرطوبة النسبية على الساحل: بين 55 و 75 %.

– حال البحر: متوسط ارتفاع الموج . حرارة سطح الماء: 17°م.

– الضغط الجوي: 1017 hPa. أي ما يعادل: 763 ملم زئبق

– ساعة شروق الشمس: 06:38 ساعة غروب الشمس: 17:04

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المصدر : مصلحة الارصاد الجوية