العبادي: حررنا ثلثي نينوى وسنحقق النصر النهائي قريبا

أعلن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، اليوم السبت، أن القوات العراقية حررت ثلثي محافظة نينوى، وسيتم تحقيق النصر النهائي قريبا، محذرا في الوقت ذاته الدول التي تشعر بالأمان من الخطر المحدق بها بسبب ما اسماها بالعصابات الإرهابية.

وقال العبادي في كلمه له في قمة الشباب العربي: إن ما يسمى “الإرهاب أراد لبغداد أن تدمر وتعيش حالة من الضياع، إلا أن شبابنا تصدوا لهذه العصابات ولهذه التوجهات الخطيرة”، مبينا أن “شبابنا صنعوا النصر لحاضرنا ومستقبلنا”.

وأضاف العبادي، أن “داعش” ومن يدعمه كانوا يراهنون على تمزيق الأوطان بالتفرقة بين المكونات”، مشيراً إلى “أننا حررنا ثلثي محافظة نينوى وسنحقق النصر النهائي قريبا” موضحا أن “اكبر ضربة تلقتها “داعش” تمثلت بتوحد العراقيين في مواجهتها،

وتابع العبادي “أنه بالتزامن مع تطهير عدد من مدن ومناطق العراق من التكفيريين فإننا نقوم في نفس الوقت باعادة الاستقرار وإزالة الألغام والعبوات وإعادة الحياة للمناطق المحررة لكي يعود أبناء الوطن”، محذرا “الدول التي تشعر بالأمان من الخطر المحدق بها من قبل التكفير وصانعيه ومموليه”.

إلى ذلك أشار العبادي إلى أن “التنوع بين مكونات البلد يعد حسب تعبيره مصدر فخر وقوة للعراق ومدعاة للتزايد والتكامل والتقدم”، لافتا إلى أن “الشباب الذين يشاركون في الدفاع عن أمن واستقرار العراق هم من مختلف المكونات العراقية وأن دماء الشيب والشباب من جميع الطوائف والمكونات اختلط في مسيرة الدفاع المقدس وتطهير العراق من التكفيريين .

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المصدر : المسيرة