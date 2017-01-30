العبادي: لن نتعامل بالمثل مع قرار ترامب

أكد رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، أن تعامل الحكومة العراقية مع الإدارة الأميركية عقب صدور قرار منع العراقيين من دخول الولايات المتحدة، لن يكون بالمثل، وأكد أنه لن تكون هناك إجراءات مضادة إزاء موقف الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأخير.

وقال النائب في مجلس النواب العراقي، ريناس جانو، والذي كان حاضراً في الاجتماع، إن العبادي رأى أنه “يجب أن نتعامل بهدوء، وألا تكون هناك إجراءات مضادة مع موقف ترامب”.

وأوضح جانو أن العبادي “شدد على أنه يجب أن لا نجعل الشعب الأمريكي عدواً لنا بسبب قرار صادر من ترامب”.

وأصدر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قراراً، الجمعة، بمنع دخول مواطني العراق وسوريا واليمن وليبيا والسودان والصومال وإيران إلى الولايات المتحدة، وأصدرت الخارجية الأمريكية بياناً أكدت فيه القرار، وطالبت فيه مواطني تلك الدول بعدم محاولة الحصول على تأشيرات دخول إلى الولايات المتحدة.

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المصدر : NBN