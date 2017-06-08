العبادي معزياً روحاني: الإرهاب لا يتورع عن استهداف الآمنين بأساليب بشعة

وقال مكتب العبادي في بيان إن “مجلس الوزراء حيدر العبادي بعث برقية تعزية ومواساة إلى الرئيس الإيراني حسن روحاني أدان فيها وبشدة الأعمال الإرهابية التي طالت العاصمة طهران مؤخرا”.

وأضاف أن العبادي “أكد أن الإرهاب بفكره ومنهجه الإجرامي لا يتورع عن استهداف الآمنين بأساليب بشعة تنبذها كل الشرائع والأعراف السماوية والإنسانية”.

وأشار مكتب العبادي إلى أن رئيس الوزراء “قدم تعازي ومواساة العراق حكومة وشعبا إلى حكومة وشعب الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وتضامنه مع ذوي الضحايا، متمنيا للجرحى الشفاء العاجل”.