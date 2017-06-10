العبادي وبارزاني يؤكدان في اتصال هاتفي على “وحدة الصف”

أكد رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي ورئيس منطقة كردستان مسعود بارزاني، السبت، أهمية “وحدة الصف” والابتعاد عن كل ما يؤثر على إدامة زخم “الانتصارات” التي تحققها القوات العراقية ضد تنظيم “داعش” الارهابي

وقال مكتب العبادي في بيان، إن “رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي تلقى اتصالا هاتفيا من رئيس إقليم كردستان مسعود البارزاني”، مبينا أنه “جرى خلال الاتصال بحث مجمل الأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية في البلد، إضافة إلى سير المعارك في الموصل والانتصارات المتحققة واستمرار التنسيق العالي بين القطعات العسكرية وبضمنها قوات البيشمركة لإكمال تحرير بقية المناطق والقضاء على عصابات داعش الإرهابية”.

وأضاف أنه “جرى التأكيد على أهمية وحدة الصف والابتعاد عن كل ما يؤثر على إدامة زخم الانتصارات المتحققة، حيث اقتربت القوات البطلة من تحقيق الانتصار النهائي على الإرهاب وإعادة الاستقرار للمناطق المحررة، ما يتطلب بذل المزيد من الجهود في هذا المجال”.

print

المصدر : وكالات