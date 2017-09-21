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العبادي يعلن انطلاق المرحلة الاولى من عملية تحرير الحويجة

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العبادي يعلن انطلاق المرحلة الاولى من عملية تحرير الحويجة

أعلن رئيس الحكومة العراقية حيدر العبادي في بيان إطلاق المرحلة الاولى من عملية تحرير الحويجة.

وفيما يلي نص البيان:

“بسم الله الرحمن الرحمن

مع فجر يوم عراقي جديد، نعلن انطلاق المرحلة الاولى من عملية تحرير الحويجة وفاءً لعهدنا لشعبنا بتحرير كامل الاراضي العراقية وتطهيرها من عصابات داعش الارهابية التي اذاقها المقاتلون العراقيون الشجعان الموت ومر الهزيمة في جميع عمليات التحرير الظافرة.

تحية لقواتنا البطلة بجميع صنوفها وتشكيلاتها وهي تخوض اكثر من معركة تحرير في وقت واحد وتحرز الانتصار بعد الانتصار ، وهاهي بشرى نصر جديد تلوح في الأفق بعون الله تعالى والاتكال عليه جلت قدرته وببطولات وتضحيات المقاتلين الغيارى.”

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المصدر : NBN

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