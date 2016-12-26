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العثور على جثة القيادي الحجازي عليها آثار تعذيب في تلعفر

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مصنف: الأخبار, عربي
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العثور على جثة القيادي الحجازي عليها آثار تعذيب في تلعفر

أفاد مصدر محلي في محافظة نينوى العراقية الاثنين 26 ديسمبر/كانون الأول بأنه عثر على جثة أحد أبرز قادة تنظيم داعش وسط قضاء تلعفر غرب الموصل، بعد 4 أيام على اختفائه.

وقال المصدر، إنه “عثر على جثة قيادي داعشي يدعى أبو عمر الحجازي، مرمية في زقاق ضيق وسط القضاء”، مبينا أن “الجثة بدت عليها آثار تعذيب شديد وطلقة في الرأس”.

وأكدت المعلومات الواردة، أن “مقتل الحجازي يدلل على تنامي العداوة بين قيادات التنظيم المحلية من جهة والعربية والأجنبية من جهة أخرى على مسك زمام الأمور في تلعفر، خاصة بعد خسارته معركة المطار قبل أسابيع معدودة أمام قوات الحشد الشعبي”.

يشار إلى أن قوات الحشد الشعبي العراقية تواصل عمليات تحرير غرب مدينة الموصل وصولا على قضاء تلعفر.

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المصدر :  السومرية

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