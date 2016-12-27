العثور على ذيل الطائرة الروسية المنكوبة في البحر الأسود مع أجزاء من المحرك

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الإثنين، عن العثور على ذيل طائرة “تو-154” مع أجزاء من المحرك، التي تحطمت يوم أمس بعد وقت قليل من إقلاعها من مطار سوتشي.

وجاء في بيان وزارة الدفاع، اليوم: ” تم العثور على عدد من أجزاء الطائرة التي يتم حاليا دراستها من قبل الغواصين، أحدها ذيل الطائرة مع أجزاء من المحرك”.

كما أشارت الوزارة في بيانها إلى أنه تم كذلك نقل جزء من جسم الطائرة، تبلغ مساحته 9 متر مربع تقريبا، إلى الساحل. وجاء في البيان “في تمام الساعة 17:55 مساء تم العثور على جزء من جانب جسم الطائرة مع النوافذ وتم نقله إلى الساحل”.

يذكر أن كارثة الطائرة “تو— 154” وقعت صباح يوم أمس الأحد فوق مياه البحر الأسود، خلال توجهها إلى سوريا، وكانت تقل على متنها 92 شخصا: 8 أفراد الطاقم و84 راكباً من بينهم 64 عضوا من فرقة “ألكسندروف” الموسيقية العسكرية و9 صحافيين ممثلي قنوات تلفزيونية روسية، بالإضافة إلى رئيسة صندوق “المساعدة العادلة” يليزافيتا غلينكا، المعروفة بـاسم “الدكتورة ليزا” وموظفان حكوميان. ولقي جميع ركاب الطائرة المنكوبة حتفهم.

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المصدر : NBN