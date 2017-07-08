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العثور على 8 جثث تحت أنقاض عقار منهار في إيطاليا

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مصنف: الأخبار, الأخبار الرئيسية, دولي, شريط الأخبار, يحدث الان
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العثور على 8 جثث تحت أنقاض عقار منهار في إيطاليا

اعلن متحدث باسم فرقة الإطفاء المحلية، إنه تم العثور على جثث ثمانية أشخاص، تحت أنقاض عقار سكني منهار بالقرب من مدينة نابولي بجنوب إيطاليا، بعد عملية بحث استمرت طوال الليل.

وتم بناء العقار المكون من أربعة طوابق والواقع في بلدة توري أنونتسياتا في خمسينات القرن الماض، وهو مطل على البحر وانهار صباح يوم أمس،  وكان عمال الإنقاذ قالوا أمس إن هناك ثمانية مفقودون.

وأكد ان عمليات البحث والإنقاذ انتهت وأن الضحايا الثمانية بينهم شقيقان يبلغان من العمر 14 عاما وثمانية أعوام، وفتح الإدعاء المحلى تحقيقا لمعرفة سبب الانهيار.

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المصدر : وكالات

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