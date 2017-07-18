العدل الاميركية: اتهام ايرانيين باختراق حواسيب وسرقة برامج حساسة

أصدرت محكمة فيدرالية أميركية قراراً بإدانة إيرانيين لاتهامهما بسرقة برامج حساسة تتعلق بتصميم الرؤوس الحربية في الولايات المتحدة ..

وفي بيان صادر عن وزارة العدل الاميركية، اوضحوا ان احد المدانين يدعى “محمد سعيد عجيلي” وهو رجل أعمال، جنّد “محمد رضا رزقة” لاختراق حواسيب في شركة “آرو تيك أسوشيت”، بهدف سرقة برامجها لإعادة بيعها لاحقا في ايران او اي دولة اخرى، حسب الادعاء ..

وأضاف البيان ان متورطا ثالثا يدعى “نيما غولستاني” جرى توقيفه في تركيا، تم ترحيله الى الولايات المتحدة، وسُلّم لاحقا الى ايران بعد صفقة تبادل اسرى عام 2016.

قرار الادانة جاء بعد يومين من اصدار حكم قضائي في ايران يقضي بسجن أميركي 10 سنوات بتهمة التجسس لصالح مخابرات واشنطن

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المصدر : روسيا اليوم